İsrail savaş uçaklarıyla Gazze'ye saldırdı: 9 kişi öldü

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana ablukaya aldığı Gazze'de can kaybı artıyor. Refah ve Han Yunus kentlerinde sivillerin yaşadığı evlere savaş uçakları ile düzenlenen saldırılarda 9 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Dünya 27.07.2024 10:44 Giriş: 27.07.2024 10:44

Güncelleme: 27.07.2024 11:02 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA