İsrail Savunma Bakanı: "Ateşkesten beri ilk kez Beyrut'a saldırdık"
İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a ısrarlı saldırıları sürerken, İsrail Savunma Bakanı Katz, ateşkesin ardından Lübnan’ın başkenti Beyrut’a ilk kez saldırı düzenlediklerini açıkladı.
Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırının kendisinin ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun talimatıyla düzenlendiğini kaydetti.
Ateşkesin sağlanmasından bu yana Beyrut’a ilk kez saldırı düzenlediklerini duyuran Katz, Hizbullah’ın Rıdvan Gücü komutanını hedef aldıklarını savundu.
Katz, saldırıları sürdürecekleri tehdidinde bulundu.
Lübnan basınında, İsrail'e ait bir savaş gemisinin Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde Hureyk Mahallesi'nde bir daireyi 3 füzeyle hedef aldığı öne sürüldü.
Ateşkesin 17 Nisan'da devreye girmesinden bu yana Beyrut, ilk kez hedef alındı.
HİZBULLAH LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI
İsrail basını, Lübnan’da Hizbullah’a bağlı Rıdvan Güçleri’nin komutanı Malik Balut’un başkent Beyrut’a düzenlenen İsrail saldırısında öldüğünü iddia etti.