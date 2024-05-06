İsrail Savunma Bakanı Gallant: Operasyona hazırız, emir yakında gelir

İsrail Savunma Bakanı Gallant, Gazze'de güçlü bir operasyona hazır olduklarını söyleyerek "Emir çok yakında gelecektir" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF), Gazze’de ‘güçlü bir operasyon’ için hazır olduğunu söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Gallant, yaptığı açıklamada “IDF güçleri tüm Gazze'de ve özellikle Refah bölgesinde güçlü bir operasyona hazırdır, emir çok yakında gelecektir. Hamas kaçırılanları geri verme planını reddediyor. Bunun sahadaki sonuçları net olacaktır” dedi.

"UNRWA NOKTASI VURULDU"

IDF’ten yapılan açıklamada, Hamas’a ait olduğu ifade edilen komuta ve kontrol merkezinin vurulduğu belirtildi. Açıklamada, “Gazze'nin merkezinde UNRWA'ya ait bir binada bulunan Hamas komuta ve kontrol merkezi İsrail Hava Kuvvetleri (IAF) savaş uçakları tarafından tam isabetle vuruldu. Bu bölge IDF birliklerine ve insani yardım dağıtım çalışmalarına yönelik çok sayıda saldırı için bir hazırlık alanı ve Hamas için bir silah tedarik tesisi olarak hizmet vermiştir. Hamas, komuta ve kontrol pozisyonunu kasıtlı olarak bu bölgeye yerleştirerek buraya sığınan Gazzeli sivilleri tehlikeye atmıştır” ifadeleri kullanıldı.

SALDIRI SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Savunma Bakanı Yoav Gallant, dün, Hamas hareketinin Tel Aviv hükümetiyle esir takası anlaşmasına varmak istemediğine dair göstergeler olduğunu iddia ederek, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentini "çok yakında işgal edeceklerini" söylemişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 683 Filistinli öldürüldü, 78 bin 18 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.