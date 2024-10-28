İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan Netanyahu ve kabineye uyarı mektubu

İsrail Savunma Bakanı Yaov Gallant, Başbakan Binyamin Netanyahu ve kabineye uyarı mektubu gönderdi.

Gallant, "savaşın hedeflerinin güncellenmesi gerektiğini, mevcut durumun harekatın ilerleyişine ve kabine kararlarına zarar verdiğini" savundu.

İsrail'de yayın yapan Kanal 13'ün haberine göre Gallant, Netanyahu, kabine üyeleri, Mossad ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'e (Şabak), Gazze, Lübnan, işgal altındaki Batı Şeria ve son olarak İran'a ilişkin İsrail'in stratejisini değiştirmesi için bir uyarı mektubu gönderdi.

Gallant, "Mevcut durumda geçerli bir pusula, güncellenmiş savaş hedefleri olmaksızın, harekatın işleyişine ve hükümetin kararlarına zarar veriyor. Öncelikle İran ve İsrail'in doğrudan karşılıklı çatışması gibi savaştaki büyük gelişmeler, tüm alanların bağlantılarını kurarak tartışmayı, savaşın hedeflerini güncellemeyi gerektiriyor" ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun Gazze'deki yıkımı sürüyor. / Fotoğraf: AA

İsrail'in Gazze, Lübnan, İran ve işgal altındaki Batı Şeria diye sıraladığı dört alanda yeni hedefler ortaya koyması gerektiğini savunan Gallant, "Gazze'nin askeri bir tehdit olması, silahlanmasının önlenmesi, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin tamamının geri getirilmesi ve Hamas'a karşı alternatif bir yönetimin teşvik edilmesini" Gazze hedefleri olarak tanımladı.

Gallant, Lübnan cephesindeki amaç olarak "kuzey sakinlerinin bir an önce evlerine döndürecek bir güvenlik durumunun sağlanmasını" talep ederken, İran'a ilişkin "caydırıcılık ve İran'ı savaşın dışında tutulmasının" hedeflenmesini istedi.

İsrailli Bakan, işgal altındaki Batı Şeria'da "terörle mücadele ederek şiddet patlamalarını önlemeye çalışmaları gerektiğini" ileri sürdü.

BAŞBAKANLIKTAN YANIT: MEKTUP KAFA KARIŞTIRICI

İsrail Başbakanlık Ofisi, habere ilişkin verdiği yanıtta, "Gallant'ın mektubu kafa karıştırıcı. Sadece bir pusula var; bu da güvenlik kabinesinin belirlediği hedefler. Hedefler sürekli masaya yatırılıyor ve yakın zamanda da genişletildiler" ifadesine yer verdi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, pazar günü katıldığı bir törende yaptığı konuşmasında, "hedeflere sadece askeri yoldan ulaşılamayacağını, gücün her şeyin çözümü olamayacağını" dile getirmiş, Gazze'de Hamas'ın elindeki esirlerin geri alınması için "acı tavizler" verilmesi gerektiğini söylemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve kabinesinde kritik görevlerdeki aşırı sağcı ortaklarının, İsrail'in Gazze'ye bir yıldır devam eden saldırılarının yol açtığı insanlık felaketi ve uluslararası tepkiye rağmen, Lübnan, işgal altındaki Batı Şeria, İran ve bölgede daha saldırgan bir doktrini savunduğu sıkça kamuoyuna yansıyor.

Netanyahu liderliğindeki İsrail yönetimi, Gazze Şeridi'ne bir yıldan uzun süredir devam eden saldırıları ve buradaki uygulamalarıyla yol açtığı insanlık felaketi, bölgede Lübnan'a uzanan işgal karşısında geçerli ve kalıcı bir plan sunmamakla eleştiriliyor.