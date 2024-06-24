İsrail Savunma Bakanı Gallant Washington’da

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, resmi temaslarda bulunmak üzere ABD’nin başkenti Washington’a gitti. Gallant, burada Güney Karolina Senatörü Lindsey Graham ile bir araya geldi.

Dünya 24.06.2024 12:24 Giriş: 24.06.2024 12:24

Güncelleme: 24.06.2024 12:28 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA