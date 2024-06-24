İsrail Savunma Bakanı Gallant Washington’da
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, resmi temaslarda bulunmak üzere ABD’nin başkenti Washington’a gitti. Gallant, burada Güney Karolina Senatörü Lindsey Graham ile bir araya geldi.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) başkenti Washington'da resmi temaslarını sürdürüyor.
Gallant bu kapsamda Güney Karolina Senatörü Lindsey Graham ile görüştü.
Gallant, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Senatör Lindsey Graham ile rehineleri eve getirmek, Hamas'ın kabiliyetlerini ortadan kaldırmaya devam etmek ve kuzey sınırımızı Hizbullah'a karşı savunmak için çalışırken ABD'nin desteğinin devam etmesinin önemi hakkında harika bir görüşme yaptık. İsrail'in yanında durduğunuz için teşekkür ederim Senatör” ifadelerini kullandı.