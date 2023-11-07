İsrail Savunma Bakanı: Gazze merkezine girdik

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze şehrinin merkezine doğru ilerlediğini iddia etti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusunun Gazze kentinin merkezine girdiğini öne sürdü.

Gallant televizyonda yayınlanan bir basın açıklamasında, İsrail ordusu kuvvetlerinin Gazze Şehri'nin "kalbinde" konuşlandığını iddia ederek, "İsrail ordusu Gazze'deki Hamas kalelerine her yönden, mükemmel bir koordinasyon içinde saldırdı ve Gazze Şehri çevresindeki kuşatmayı sıkılaştırıyorlar. Zafere ulaşana dek ve rehineler evlerine dönene kadar buna devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

GALLANT: HAMAS LİDERİ KAPANA KISILDI

Gallant, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın "sığınağında kapana kısıldığını ve çevresiyle irtibatının olmadığını" öne sürerek sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün binlerce Gazzelinin, (sözde) insani yardım koridorunda güneye doğru ilerlediğini gördük. Tüm Gazze Şehri sakinlerini güneydeki daha güvenli bölgelere gitmeye çağırıyorum. Böylece zarar görmezsiniz. Hamas'ı yok edeceğiz; sivillere zarar vermek gibi bir niyetimiz yok."

Gallant, insani aralar için artan uluslararası taleplerle ilgili olarak, "İnsani aralar, bana göre, her şeyden önce Hamas tarafından tutulan esirlerin geri dönmesi anlamına geliyor. Rehineler geri dönmeden insani aralar olmayacaktır." dedi.

Gallant, kendisine İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ne saldırma niyetinde olup olmadığı sorulduğunda, ordunun ne yapacağı hakkında gerçekleşmeden önce konuşmayacağını söyledi.