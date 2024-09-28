İsrail Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı Halevi'yle Lübnan'a saldırıları genişletmeyi görüştü

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Gallant, Halevi ve kurmay kademesi, güvenlik durum değerlendirme toplantısı yaptı.

Görüşmede, İsrail ordusunun "kuzeydeki faaliyetlerinin genişletilmesinin ele alındığı" aktarıldı.

İsrail basınında çıkan haberlerde, Lübnan'a sınırlı da olsa kara saldırısının değerlendirildiği aktarıldı.