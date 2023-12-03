İsrail Savunma Bakanı Gullant, Netanyahu ile basın toplantısı yapmak istemedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gullant'a ortak basın toplantısı yapmayı önerdiğini, ancak Gallant'ın bunu reddettiğini belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısına çıkmayı reddetti.

Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ın kendisiyle ortak basın toplantısı yapmak istemediğini söyledi.

Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Saldırıları nedeniyle İsrail'e yönelik "uluslararası baskı olduğunu" ama buna rağmen hedeflerine ulaşmak için alan oluşturduklarını söyleyen Netanyahu, "Nihayetinde kararları biz veriyoruz ve nihai kararımız Hamas'ı yok etmek, rehinelerimizi iade ettirmek ve Gazze'de yeni bir terör kontrolünün olmamasını sağlamaktır" dedi.

Netanyahu, Gazze'ye saldırılarındaki üç hedeflerinden ikisine (esirlerin geri getirilmesi, Hamas'ın yok edilmesi) ABD'nin destek verdiğini dile getirdi.

Netanyahu, şunları söyledi:

"Bütün bu hedeflere nasıl ulaşılacağı konusunda fikir ayrılıkları var. Sonuçta bu bizim savaşımız. Kararları vermek zorundayız. Sonuçta kararları biz veriyoruz. Amerikalı dostlarımızı ikna etmeye çalışıyoruz ve çoğu zaman da bunu başarıyoruz. Umarım ve inanıyorum ki bundan sonra da böyle olacaktır."

Netanyahu, hedeflerine ulaşıncaya kadar Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara devam edeceklerini ve kara saldırısı olmadan söz konusu hedeflere ulaşamayacaklarını dile getirdi.

AYRI BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİLER

Öte yandan başbakan Netanyahu ile Savunma Bakanı Gallant ayrı basın toplantısı düzenledi.

Basın mensuplarının ayrı toplantılara ilişkin soru yöneltmesinin ardından konuşan Netanyahu, "Savunma Bakanına bu akşam bir ortak basın toplantısı düzenlemeyi önerdim. Karar onun kararı" yanıtını verdi.

İkilinin arasında soğuk rüzgarlar estiği belirtiliyor.