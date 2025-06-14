İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Hamaney'e tehdit: "Devam ederse Tahran yanacak"

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, geniş çaplı saldırılarla vurdukları İran'ı, misilleme saldırılarını sürdürmesi halinde "Tahran yanacak" ifadesiyle tehdit etti.

İsrail Savunma Bakanlığı açıklamasında, Katz'ın Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Mossad Direktörü David Barnea ve ordu komuta kademesiyle durum değerlendirme toplantısı yaptığı bildirildi.

Bakan Katz, durum değerlendirmesi toplantısında İran'ın misillemelerine ilişkin "Hamaney, İsrail’e füze fırlatmaya devam ederse Tahran yanacak" tehdidinde bulundu.

İran dini lideri Ali Hamaney’in İsrail’e yapılan misillemelerle Tahran sakinlerini ağır bir bedel ödeyecek duruma getirdiğini öne süren Katz, İsrail saldırılarının plana uygun olarak devam ettiğini iddia etti.