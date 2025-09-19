İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Husilerin liderine tehdit: "Senin de zamanın gelecek"

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'ye suikast tehdidinde bulunarak, "İsrail'in bayrağı birleşik Yemen'in başkenti Sana'da dalgalanacak" ifadesini kullandı.

Katz, sosyal medya hesabından Husilerin dün İsrail'e yönelik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Husi'ye tehditte bulunan Katz mesajında, "Abdulmelik el-Husi, senin de zamanın gelecek" ifadesine yer verdi.

HUSİLERİN DEVRİLECEĞİ İMASI

Katz, "İsrail bayrağının da birleşik Yemen'in başkenti Sana'da dalgalanacağı" ifadelerine yer vererek, Husilerin devrileceği imasında bulundu.

Husiler, dün İsrail'de 3 kenti hipersonik balistik füze ve üç İHA'yla hedef aldıklarını bildirmişti.

İsrail ordusu, bu füzelerin havada engellendiğini duyururken fırlatılan İHA'lardan biri İsrail'in güneyindeki Eilat kentinde bir otele isabet etmişti.

Eilat'taki saldırıda otelde hafif hasar oluştuğu, can kaybı yaşanmadığı bildirilmişti.