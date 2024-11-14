İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Lübnan açıklaması: "Ateşkes yapmayacağız"

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Lübnan’la ateşkes yapmayacaklarını ifade etti.

Israel Katz, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Kuzey Komutanlığını ziyaret etti. Ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Katz, "Ayağımızı gazdan çekmeyeceğiz" dedi.

İsrail'in savaş hedeflerine ulaşılana kadar Beyrut'ta ve Lübnan'ın geri kalanında Hizbullah'ı vurmaya devam edeceklerini kaydeden Katz, "Biz buradayken, Beyrut'ta terörist altyapısı çöküyor. Devam edeceğiz ve Hizbullah'ı her yerde vuracağız" ifadelerini kullandı.