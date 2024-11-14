Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Lübnan açıklaması: "Ateşkes yapmayacağız"

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Lübnan'a yönelik saldırılar hakkında konuştu. Katz, "Ayağımızı gazdan çekmeyeceğiz. Devam edeceğiz ve Hizbullah'ı her yerde vuracağız" dedi.

Dünya
  • 14.11.2024 09:46
  • Giriş: 14.11.2024 09:46
  • Güncelleme: 14.11.2024 09:53
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Lübnan açıklaması: "Ateşkes yapmayacağız"
Fotoğraf: AA

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Lübnan’la ateşkes yapmayacaklarını ifade etti.

Israel Katz, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Kuzey Komutanlığını ziyaret etti. Ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Katz, "Ayağımızı gazdan çekmeyeceğiz" dedi.

İsrail'in savaş hedeflerine ulaşılana kadar Beyrut'ta ve Lübnan'ın geri kalanında Hizbullah'ı vurmaya devam edeceklerini kaydeden Katz, "Biz buradayken, Beyrut'ta terörist altyapısı çöküyor. Devam edeceğiz ve Hizbullah'ı her yerde vuracağız" ifadelerini kullandı.

BirGün'e Abone Ol