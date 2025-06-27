İsrail Savunma Bakanı Katz'dan, orduya İran'a karşı "operasyon planı" hazırlama talimatı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda, 12 günlük "Yükselen Aslan" saldırısının yeni İsrail politikasının sadece tanıtımı olduğunu söyleyerek İran'ı tehdit etti.

İsrail ordusuna, İran'a karşı yeni bir operasyon planı hazırlama talimatını verdiğini açıklayan Katz, planın İsrail'in İran'daki hava üstünlüğünü koruma, nükleer ilerleme ve füze üretimini önleme ile İsrail'e karşı faaliyetleri destekleyen İran'a misilleme yapmayı içerdiğini paylaştı.

Katz, söz konusu "tehditleri engellemek için" düzenli olarak harekete geçeceklerini savundu.

"Yükselen Aslan" saldırısının yeni İsrail politikasının sadece tanıtımı olduğunu ileri süren İsrail Savunma Bakanı, bu saldırıların İsrail tarihine geçtiğini ve İran'ın hava savunma sistemlerini ortadan kaldırarak başkent Tahran semalarında hava üstünlüğünü ele aldıklarını iddia etti.

Katz, İran'ın nükleer çalışmalarına ilişkin altyapıyı tahrip ettiklerini, füze üretim sistemlerini yok ettiklerini ve füze rampalarına ciddi zarar verdiklerini öne sürdü.