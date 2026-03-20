İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Suriye'ye "açık mesaj"

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Suriye'nin güneyine gece yarısı düzenledikleri hava saldırısının Şam yönetimine "açık mesaj" olduğu tehdidinde bulundu.

Savunma Bakanı Katz, yaptığı açıklamada, Şam yönetimine ait askeri üsleri hedef aldığı öne sürülen saldırıları "Dürzileri korumak" bahanesiyle gerçekleştirdiklerini iddia etti.

Bakan Katz, gerektiği takdirde Suriye’ye daha şiddetli saldırılar düzenleyecekleri tehdidinde bulundu.

İsrail ordusu, dün gece Suriye'nin güneyinde Şam yönetimine ait askeri üslerde bir komuta merkezini ve silah depolarını vurduğunu ileri sürmüştü.

İsrail'in, 17 Mart'ta Suriye'de Şam yönetimiyle ilgisi olmayan bir hedefe hava saldırısı gerçekleştirerek bir kamyonu vurduğu iddia edilmişti.