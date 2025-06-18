İsrail Savunma Bakanı Katz: “Hava Kuvvetleri jetleri İran rejiminin İç Güvenlik Karargahı'nı imha etti”

İsrail ordusu, Tahran’daki askeri ve güvenlik hedeflerine yönelik yeni hava saldırıları başlattı. Hocir, Parchin, Nobonyad ve Shahran dahil birçok bölgede şiddetli patlamalar meydana gelirken, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, “İsrail Hava Kuvvetleri jetleri, İran diktatörünün baskıcı kolu olan İran rejiminin İç Güvenlik Karargahı'nı imha etti” dedi. İran medyası ise polis istihbarat merkezinin hedef alındığını bildirdi.

İsrail ordusu, İran’ın başkenti Tahran’daki "askeri hedeflere" yönelik yeni hava saldırısı başlattığını duyurdu. İran medyasında yer alan haberlerde de Tahran'ın doğusunda, özellikle de Hocir ve Parchin bölgelerinde devam eden İsrail saldırılarının “ağır” olduğu belirtildi.

Bölgede yaşayan vatandaşların sosyal medyada paylaştığı bir videoda, Tahran’ın doğusundaki Nobonyad bölgesini vuran güçlü bir patlama görüldü. Diğer videolarda ise Tahran'ın doğusunda Pardis, batıdasındaki Chitgar yakınlarındaki Shahrak-e Esteghlal'de ve daha önce bir yakıt deposunun hedef alındığı Shahran'da İsrail'in yeni saldırıları sonucunda patlamalar meydana geldi. Tahran'ın kuzeyindeki Seul Caddesi yakınlarında da bir başka patlama meydana geldiği bildirildi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait jetlerin Tahran’a yönelik saldırılarında İran İç Güvenlik Karargahı'nın imha edildiğini açıkladı. Katz paylaşımında, “Tahran'da kasırga etkisini sürdürüyor. Hava Kuvvetleri jetleri, İran diktatörünün baskıcı kolu olan İran rejiminin İç Güvenlik Karargahı'nı imha etti. Söz verdiğimiz gibi, hükümet sembollerine zarar vermeye ve Ayetullah rejimine her yerde saldırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İran medyasında yer alan haberlerde, Tahran'daki Polis İstihbarat Koruma Biriminin (NAJA) merkezini hedef alan bir saldırı düzenlendiği aktarıldı.