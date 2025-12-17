İsrail Savunma Bakanı Katz, İsrail Ordu Radyosu'nun kapatılması kararını hükümete sundu

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, muhalefetin aşırı sağcı hükümetin basını susturmaya çalıştığı yönündeki eleştirilerine rağmen İsrail Ordu Radyosu'nun kapatılmasına ilişkin kararı hükümete sundu.

İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonunun haberine göre, hükümet, Bakan Katz'ın bugün sunduğu, İsrail Ordu Radyosu'nun 1 Mart 2026'ya kadar kapatılmasını öngören kararını 21 Aralık Pazar günü görüşecek.

Katz'ın hükümete sunduğu kararda, İsrail Ordu Radyosu'nun askerlere ve ordu düzenine zarar verecek biçimde haber ve siyasi içeriklerle yoğun olarak ilgilendiği öne sürüldü.

Kabine onayının ardından radyo istasyonunun faaliyetlerinin sonlandırılmasıyla ilgili tüm hususları ele almak ve kararı uygulamak üzere Savunma Bakanlığı bünyesinde özel bir ekip kurulacağı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Savunma Bakanı Katz, 12 Kasım'da, İsrail askerleri ve onların aileleri için kurulan bu radyonun, İsrail ordusunu ve askerlerini hedef alan birçok görüşün dile getirildiği bir platform haline geldiğini ileri sürmüştü.

Katz ayrıca, İsrail ordusunun, radyonun faaliyetlerinden rahatsız olduğunu iddia etmişti.