İsrail Savunma Bakanı Katz: "Lübnan'da 2 köprüyü vurarak Beyrut yönetimine açık mesaj verdik"

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, Lübnan'ın güney ve kuzeyinin bağlantısını sağlayan Litani Nehri üzerindeki 2 köprüyü vurarak Beyrut yönetimine "açık mesaj" verdiklerini belirtti.

Katz, İsrail ordusunun kara saldırısı başlattığı Lübnan'ın güneyindeki Sur kırsalında iki köprüyü hedef almasına ilişkin bir açıklama yaptı.

Köprülerin Hizbullah tarafından silah kaçakçılığı için kullanıldığını ileri süren Katz, ‘saldırının Lübnan devletinin altyapısını kullanan Hizbullah'a karşı gerçekleştirildiğini’ savundu.

Katz, Lübnan’ın güneyindeki köprüleri vurarak Hizbullah’a karşı harekete geçmeleri için Beyrut yönetimine "açık bir mesaj" verdiklerini ileri sürdü.

İsrail ordusu da yayımladığı açıklamada, Litani Nehri üzerindeki iki köprüye yönelik saldırıyı üstlendi.

Lübnan haber ajansı NNA, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti kırsalında bulunan Kasımiye Köprüsü ile daha az kullanılan bir diğer köprüyü hedef aldığını aktarmıştı.

Saldırıdan önce İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde yer alan Litani Nehri üzerindeki başta köprüler olmak üzere geçiş noktalarını hedef alacağını duyurmuştu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Hizbullah unsurlarının Litani Nehri üzerindeki geçiş noktalarını kullanarak güneye geçtiğini" iddia etmişti.