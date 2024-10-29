İsrail Savunma Bakanı uyardı: Pusulamız yok

İsrail televizyonu Kanal 13’ün haberine göre Savunma Bakanı Yoav Galant, hükümete İran’ı da kapsayan savaş stratejisinin değiştirilmesi konusunda çağrıda bulundu. Galant yazdığı mektubunda "Mevcut durumda geçerli bir pusula, güncellenmiş savaş hedefleri olmaksızın, harekatın işleyişine ve hükümetin kararlarına zarar veriyor. İran ve İsrail’in doğrudan karşılıklı çatışması gibi savaştaki büyük gelişmeler, tüm alanların bağlantılarını kurarak tartışmayı, savaşın hedeflerini güncellemeyi gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

Galant, Lübnan cephesine de değindi. Bakan, "kuzey sakinlerinin bir an önce evlerine döndürecek bir güvenlik durumunun sağlanmasını" talep etti. İran’a ilişkin "caydırıcılık ve İran’ı savaşın dışında tutulmasını" önemli hedefler olarak gösterdi. Bakan, Batı Şeria’da "terörle mücadele ederek şiddet patlamalarını önlemeye çalışmaları gerektiğini" vurguladı.

‘KAFA KARIŞTIRICI’

İsrail Başbakanlık Ofisi, mektuba yanıt verdi. Ofisten gelen yanıtta "Gallant’ın mektubu kafa karıştırıcı. Sadece bir pusula var; bu da güvenlik kabinesinin belirlediği hedefler. Hedefler sürekli masaya yatırılıyor ve yakın zamanda da genişletildiler" ifadeleri kullanıldı. Gallant, Pazar günü bir anma töreninde yaptığı konuşmasında da "hedeflere sadece askeri yoldan ulaşılamayacağını, gücün her şeyin çözümü olamayacağını" söylemişti. İsrailli esirleri ‘evlerine dönmesi için acı tavizlerin gerekli olduğunu’ ifade etmişti.