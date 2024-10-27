İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant: "Esirlerin alınması için acı tavizler verilmesi gerekiyor"

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, savaşta hedeflere sadece askeri yoldan ulaşılamayacağını ve Gazze'de Hamas'ın elindeki esirlerin geri alınması için "acı tavizler" verilmesi gerektiğini belirterek, "savaşın karmaşık ve benzeri görülmemiş zorluklarla dolu" olduğunu söyledi.

Gallant, Hamas'ın 7 Ekim 2023 gerçekleştirdiği "Aksa Tufanı" sırasında ölenler için Kudüs'ün Herzl Tepesi'nde düzenlenen "Ulusal Yas Günü" anma törenine katıldı.

Törende konuşan Gallant, "(Savaşta) Tüm hedefler askeri yöntemlerle gerçekleştirilemez. Güç her şeyin çözümü olamaz. (Gazze'deki) Esirlerin geri alınması için acı tavizler verilmesi gerekiyor" dedi.

Her hedefe askeri güç kullanarak ulaşılamayacağının altını çizen Gallant, “Esirlerin evlerine dönmesi acı verici tavizler gerektiriyor. Bunu esirler için, aileleri için, ölen askerler için, IDF'nin mirası ve Yahudi değerleri ile ulusal değerler için yapmalıyız. Bu bizim sorumluluğumuz” şeklinde konuştu.

"BEDELLER ÇOK AĞIR"

Savaşın "karmaşık ve benzeri görülmemiş zorluklarla dolu" olduğuna işaret eden Gallant, "Savaşa girmekten başka seçeneğimizin olmadığı tarihin üzerinden bir yıl geçti. Bu yıl düşmanımızı vurduk. Çevremizde farklı bir güvenlik olgusu yarattık. Ancak bedeller ağır, evet çok ağır" ifadelerini kullandı.

İran'a yönelik “hassas, ölümcül ve şaşırtıcı” saldırı ile İsrail'in net bir mesaj verdiğini belirten Gallant, “İsrail'in uzun kolu bize zarar vermeye çalışan herkese ulaşacaktır. Bizim için çok uzak bir yer yok” dedi.

Gallant, ülkesinin savaşın akışını değiştirdiğini ve tüm alanlarında görülmemiş "başarılar" kaydettiğini savunarak, şunları söyledi: