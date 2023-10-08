İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze Şeridi’nde 800 bölgeyi vurduklarını duyurdu

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, İsrail Hava Kuvvetleri’nin dünden bu yana Gazze Şeridi’nde 800 bölgeyi vurduğunu açıkladı.

İsrail, Gazze Şeridi vurmaya devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri’nin dünden bu yana Gazze Şeridi’nde 800 bölgeyi vurduğunu aktararak, operasyonlara 50'den fazla savaş uçağının katıldığını ifade etti. Hagari, Beyt Hanun’un Hamas tarafından İsrail'e saldırı düzenlemek için kullanıldığını belirterek, “Bölgeyi temizleyeceğiz ve teröristlere nerede olurlarsa olsunlar saldıracağız. Hamas, Gazze Şeridi halkına büyük bir felaket yaşattı. Yüzlerce ölü, binlerce yaralı. Son birkaç saat içinde de dahil olmak üzere onlarca teröristi esir aldık. Zor soruların ve zorlu soruşturmaların zamanı gelecek, ancak şimdi savaştayız ve düşmana saldırıp kazanmakla meşgulüz" dedi.