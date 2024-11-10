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İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan'daki operasyonların genişletileceğini duyurdu

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Güney Lübnan'daki kara operasyonunun genişletilmesini onayladığını bildirildi.

Dünya
  • 10.11.2024 22:41
  • Giriş: 10.11.2024 22:41
  • Güncelleme: 10.11.2024 22:43
Kaynak: ANKA
İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan'daki operasyonların genişletileceğini duyurdu
FOTOĞRAF: ANKA

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Güney Lübnan'daki kara operasyonunun genişletilmesini onayladığını bildirildi.

Öte yandan İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Pazar akşamı yaptığı açıklamada Gazze'nin kuzeyinde yaşanan çatışmada Zırhlı Birliklere bağlı iki subayın ağır yaralandığını duyurdu. Subaylar tıbbi tedavi görmek üzere hastaneye kaldırıldı.

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