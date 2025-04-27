İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan’ın güneyinde hava saldırısı düzenledi

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Adraee Avichay, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait depoya yönelik hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

IDF Sözcüsü Adraee Avichay X hesabından yaptığı açıklama ile, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Beyrut'un güneyinde Hizbullah'a ait deponun vurulduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Kısa bir süre önce savaş uçakları Beyrut'un güney banliyösüne saldırdı ve terörist Hizbullah'a ait hassas füzelerin depolandığı altyapıyı tahrip etti. Füzelerin bu altyapıya depolanması, İsrail ile Lübnan arasındaki mutabakatların açık bir ihlalini teşkil etmekte ve İsrail Devleti ile vatandaşlarına yönelik bir tehdit oluşturmaktadır.

"IDF, İSRAİL DEVLETİ'NE YÖNELİK HER TÜRLÜ TEHDİDİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN FAALİYETLERİNE DEVAM EDECEKTİR"

Terörist Hizbullah'ın, Lübnan sivil toplumunun kalbindeki bir binada füzeleri depolaması, terörist Hizbullah'ın Lübnan halkını insan kalkanı olarak saçma bir şekilde kullanmasının bir başka kanıtıdır. Baskın öncesinde sivil kayıpların önlenmesi için halka önceden uyarıda bulunulması ve hassas mühimmat kullanılması gibi önlemler alındı. IDF, İsrail Devleti'ne yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak için faaliyetlerine devam edecektir."