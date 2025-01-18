İsrail, serbest bırakacağı 735 kişinin listesini yayınladı

İsrail hükümeti, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılacak bazı isimlerin listesini yayınladı.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes yarın yeral saalet 08.30'da başlıyor.

Üç aşamalı olan ve esir takasını içeren anlaşma kapsamında İsrail Adalet Bakanlığı, hükümet tarafından onaylanan anlaşma kapsamında serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı.

Jerusalem Post'un haberine göre, serbest bırakılacaklar arasında El Fetih'e bağlı El Aksa Şehitleri Tugayları'nın Cenin'deki eski komutanlarından Zakaria Zubeidi de bulunuyor. Zubeidi, 2021 Gilboa Cezaevi firarına karışan mahkumlardan biriydi.

Serbest bırakılacak bir diğer kişi de İsrail'le işbirliği yapmakla suçlanan Filistinli bir kadını öldürmekten müebbet hapis ve ayrıca 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Mahmud Atallah.

SİLAH TEMİNİNDEN SORUMLU KİŞİ DE BIRAKILACAK

Diğer isimler arasında 13 kez müebbet hapis cezasına çarptırılan Mervan Barguti'nin yakın yardımcısı Ahmed Barguti de yer alıyor. Barguti ile birlikte 2002 yılında Ramallah'ta tutuklanan Ahmed, El Fetih'in askeri kanadı olan El Aksa Şehitleri Tugayları'na silah temin etmekten sorumluydu ve bu tugayların operasyonel komutanı olarak görev yapıyordu.

Hamas'ın Silvan Hücresi üyeleri Wael Qassem ve Wisam Abbasi de serbest bırakılacak isimler arasında. Qassem ve Abbasi, 2000'li yılların başında Kudüs'teki Café Moment, Rishon Lezion'daki Sheffield Club ve İbrani Üniversitesi'ndeki Frank Sinatra Kafeteryası'na düzenlenen bombalı saldırılar da dahil olmak üzere onlarca kişinin ölümüne neden olan saldırılardan sorumlu tutuluyor.

Haberde, Bakanlığın mahkumların ilk bölümünün yarın (Pazar) günü yerel saatle 16'dan önce serbest bırakılmayacağına dair açıklamasına yer verildi.

ANLAŞMA YARIN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Öte yandan, arabulucu ülkelerden Katar'ın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed al-Ansari, ateşkesin yarın (19 Ocak Pazar) yerel saatle 08.30'da başlayacağını bildirdi. Al-Ansari, "Bölge halkına tedbirli olmalarını, azami dikkat göstermelerini ve resmi kaynaklardan gelecek talimatları beklemelerini tavsiye ediyoruz" dedi.