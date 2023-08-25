İsrail, Sierre Leone’nin Kudüs’te büyükelçilik açacağını duyurdu

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Sierra Leone'nin Kudüs'te büyükelçilik açacağını bildirdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Cohen, Sierra Leone Devlet Başkanı Julius Maada Bio ile telefonda görüştü.

Açıklamada Cohen'in, "Paraguay Devlet Başkanı'nın Kudüs'te büyükelçilik açacağını açıklamasının ardından Sierra Leone Devlet Başkanı'ndan da Kudüs'te büyükelçilik açma niyetinde olduğunu duyduğumda memnun oldum” şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Cohen, Sierre Leone’nin bu adımıyla birlikte Kudüs’te İsrail nezdindeki büyükelçilik sayısının 7'ye çıkacağını belirtti.

Bakanlığın açıklamasında, Batı Afrika ülkesi Sierre Leone’nin, bağımsızlığını ilan ettiği 1961’den bu yana İsrail ile ilişkiler kurduğuna dikkat çekildi. İlişkilerin 1973'te kopmasının ardından 1992'de yeniden başlatıldığı belirtildi.