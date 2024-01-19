İsrail, Şifa Hastanesi yakınındaki binayı vurdu: 12 ölü

İsrail'in Gazze saldırılarında 105. güne girilirken Şifa Hastanesi'nin yakınında bulunan bir bina vuruldu. Saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.

İsrail’in Gazze’nin en büyük hastanesi olan Şifa Hastanesi’nin yakınındaki bir binayı vurması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarında 105. güne girildi.

Filistinli yerel kaynaklar, İsrail ordusunun Gazze’deki Şifa Hastanesi’nin yakınında bulunan bir binayı hedef aldığını, saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, temiz suya erişimin neredeyse olmadığı Gazze Şeridi’nde en az 24 Hepatit A vakası tespit edildiğini ifade etti.

"CİDDİ HASTALIĞA NEDEN OLABİLİR"

Ghebreyesus, “Hepatit A genellikle hafiftir ancak bazen ciddi hastalığa neden olabilir. Şu ana kadar 24 vaka doğrulandı ve herhangi bir ölüm bildirilmedi. Muhtemelen Hepatit A’ya bağlı olarak sarılığı olan binlerce insan var. Neredeyse hiç temiz su, temiz tuvalet ve çevreyi temiz tutma imkanının olmadığı insanlık dışı yaşam şartları, Hepatit A’nın daha da yayılmasına yol açacak ve çevrenin hastalığın yayılması açısından ne kadar tehlikeli olduğunu gösterecek. Hastalıkları teşhis etme kapasitesi son derece sınırlı. Çalışan bir laboratuvar bulunmuyor. Tedavi kapasitesi de sınırlı. Tıbbi yardıma engelsiz ve güvenli erişim ile sağlığın korunması yönündeki çağrımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.