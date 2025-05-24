İsrail ‘sıfırlanan’ ticareti ifşa etti

Ekonomi Servisi

Meydanlarda veya kameralar karşısında sürekli Gazze üzerinden İsrail’e yüklenen iktidarın hamasetini ticaret verileri bir kez ortaya çıkardı. Geçen günlerde El Cezire tarafından yayımlanan haberde İsrail’in en çok ithalat yaptığı ülkeler sıralamasında Türkiye’nin 5’inci olduğu ortaya çıkmıştı. Ticaret Bakanlığı bunu jet hızıyla yalanladı. Ancak İsrail İstatistik Ofisi’nin verileri de ticaretin devam ettiğini ortaya koydu.

El Cezire’de yer alan habere göre Türkiye 2024’te İsrail’e 2,8 milyar dolarlık satış yaptı. Böylece Çin, Amerika, Almanya ve İtalya’nın ardından İsrail’e en çok satış yapan 5’inci ülke oldu.

Ancak Ticaret Bakanlığı bu iddiayı şu ifadelerle yalanladı: “Gümrüklerde ve serbest bölgelerimizde İsrail ile ticaret işlemi yapılamaz. 2 Mayıs 2024'ten bu yana İsrail ile ticaret sıfırdır. Haberde verilen 2024'te 2,8 milyar dolarlık Türkiye'den İsrail'e ihracat rakamı da tamamen yanlıştır. Ticareti 2 Mayıs 2024'te durdurma kararımız öncesinde, 2024'ün ilk 4 ayında, ihracat 1 milyar 522 milyon dolar olup, buna Filistin'e yapılan ihracat da dahildir.

Hükümetimizin İsrail’in soykırımlarına karşı aldığı politika ve tedbirlerini itibarsızlaştırmayı ve düpedüz İsrail'in çıkarlarına hizmet etmeyi amaçlandığı açıktır. Türkiye, 2022 yılı verileriyle İsrail ile 9,5 milyar dolarlık dış ticaretinden, ki bunun 7 milyar doları ihracat olmak üzere Filistin davasını ve masum Filistinlileri desteklemek için feragat etmiştir.”

Ancak Bakanlık bu açıklamayı yapsa da İsrail devletinin resmi bir kurumu olan İsrail İstatistik Ofisi’nin verileri tersini söylüyor. Buna göre 2025 yılının ilk 3 ayında İsrail’e Türkiye’den 229 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

FİLİSTİN DİYEREK GİZLEDİLER

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin verilerine göre ise geçen yıl ilk 3 ayda 36 milyon dolar ihracat yapılan Filistin’e bu yıl aynı dönemde 160 milyon 270 bin dolarlık ihracat gerçekleşti. Birçok uzman aradaki farkın İsrail’e yapılan ihracatı gizleme nedeniyle yapıldığını söylüyor.

Trump’ın ikinci kez ABD Başkanlığı’na gelmesinin ardından Gazze’ye yönelik planlarına ilişkin tek kelime dahi etmeyen iktidarın ‘Filistin davası’nı sadece politik amaçla kullandığını bu veriler de gösteriyor. Henüz 21 Mayıs’ta AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan “İsrail'in sınır tanımayan yayılmacılığına karşı durulması, Filistin'in yanı sıra Lübnan ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün desteklenmesi gerekiyor” demişti. Erdoğan her konuşmasında benzer ifadelerle İsrail’e yüklense de yönettiği iktidarın ‘Filistin davası’nı iç siyaset malzemesinden ibaret olarak gördüğü bir gerçek.