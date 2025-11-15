İsrail, sınır ihlallerini sürdürüyor: Devriye, Suriye'de ateş açarak ilerledi

İsrail, Suriye'de Maerya köyü çevresinde devriye göndererek sınır ihlallerini sürdürüyor.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Mariye Belediye Başkanı Muvaffak Mahmud, İsrail ordusuna ait askeri devriyenin Dera'nın batısındaki Maerya köyündeki tarım arazileri sınır hattından ilerlediğini söyledi.

Mahmud, "Devriye köyün çevresine ateş açtı. Olayda herhangi bir yaralanma ya da doğrudan bir maddi zarar meydana gelmedi. Daha sonra çekildiler" dedi.

Olayın bölge halkında paniğe sebep olduğunu aktaran Mahmud, bunun ilk saldırı olmadığını, son dönemde bölgede benzer hareketliliğin tekrarlandığını ifade etti.