İsrail, "sınırlı olduğunu" iddia ettiği kara saldırısı için Lübnan'a bir tümen daha gönderdi

Ajans Haberleri 07.10.2024 11:45 Giriş: 07.10.2024 11:45

Güncelleme: 07.10.2024 11:45 Kaynak: AA

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