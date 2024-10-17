İsrail, Sinvar'ın öldüğünü resmen duyurdu

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Gazze’ye saldırıda Hamas lideri Yahya Sinvar’ın hayatını kaybettiği açıklamasını yaparken, Hamas henüz konuyla ilgili paylaşımda bulunmadı.

İsrail ordusu bugün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde üç kişinin öldürüldüğünü, bu üç kişiden birinin Hamas lideri Sinvar olma ihtimalinin kontrol ettiğini duyurmuştu.

Cesedin kimliğinin belirlenmesi için DNA testi yapıldığı bildirilmişti.

Katz'ın açıklamasıyla İsrail, ölümü resmi olarak duyurmuştu.

Hamas ise ilk açıklamasında "algı operasyonu" ifadesini kullanmıştı. Gözler şimdi Hamas'tan yapılacak resmi açıklamada.

Öte yandan Hamas'a yakın kaynakların Yahya Sinvar’ın İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği bir operasyonda ölmüş olabileceğine dair işaretler olduğuna yönelik açıklamaları dikkat çekmişti.

7 Ekim 2023’te Hamas’ın İsrail’e düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu’nun mimarı olarak kabul edilen Yahya Sinvar, 1962 yılında Gazze’deki Han Yunus mülteci kampında doğdu.

1948 Arap-İsrail Savaşı sırasında ailesi Mecdel Askalan’dan (Aşkelon) kaçtı.

Eğitimini Gazze İslam Üniversitesi'nde tamamlayan Sinvar, burada Arapça Çalışmaları alanında lisans derecesi aldı.

1989'da iki İsrail askerinin ve işbirlikçi olarak gördüğü dört Filistinlinin kaçırılıp öldürülmesini organize ederek İsrail tarafından dört kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 2011'de kaçırılan bir İsrail askeri karşılığında yapılan esir takasında 1.026 kişiyle birlikte serbest bırakılana kadar 22 yıl hapis yattı.

31 Temmuz 2024'te İsmail Haniye'nin öldürülmesi sonrasında Hamas, 6 Ağustos'ta Yahya Sinvar'ı hareketin yeni "genel lideri" ve aynı zamanda yeni Hamas Siyasi Büro Başkanı olarak atadı.

Haniye’nin ardından Sinvar’ın göreve gelmesi, “daha radikal bir dönemin başlayacağının işareti” olarak değerlendiriliyordu.