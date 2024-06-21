İsrail sivillerin çadırlarını hedef aldı: 25 ölü
İsrail ordusu Gazze Şeridi’nin güneyinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı çadırlara düzenlediği saldırıda 25 Filistinli hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
İsrail Gazze Şeridi’ndeki saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu yeniden sivilleri hedef aldı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi’nin güneyindeki el-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadırlara düzenlediği saldırıda 25 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Bakanlık açıklamasında saldırıda 50 Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.