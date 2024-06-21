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İsrail sivillerin çadırlarını hedef aldı: 25 ölü

İsrail ordusu Gazze Şeridi’nin güneyinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı çadırlara düzenlediği saldırıda 25 Filistinli hayatını kaybetti.

Dünya
  • 21.06.2024 20:13
  • Giriş: 21.06.2024 20:13
  • Güncelleme: 21.06.2024 20:18
Kaynak: İHA
İsrail sivillerin çadırlarını hedef aldı: 25 ölü
AA


İsrail Gazze Şeridi’ndeki saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu yeniden sivilleri hedef aldı. 

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi’nin güneyindeki el-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadırlara düzenlediği saldırıda 25 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanlık açıklamasında saldırıda 50 Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi. 

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