İsrail son 10 günde 815 Filistinliyi katletti!

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne son 10 günde düzenlediği şiddetli saldırılarda 815 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Bu verilere göre, İsrail ordusunun Gazze'ye son 10 günde düzenlediği saldırılarda 815 Filistinli hayatını kaybetti.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 82 ölü ve 262 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 509 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 9 bin 909 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 53 bin 655'e, yaralıların sayısının da 121 bin 950'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.