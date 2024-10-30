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İsrail son 24 saatte Gazze'de 102 kişiyi katletti: Can kaybı 43 bin 163'e çıktı!

İsrail'in 390 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 43 bin 163'e çıktı. Son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 102 kişi öldü, 287 kişi yaralandı.

Dünya
  • 30.10.2024 13:36
  • Giriş: 30.10.2024 13:36
  • Güncelleme: 30.10.2024 13:41
Kaynak: AA
İsrail son 24 saatte Gazze'de 102 kişiyi katletti: Can kaybı 43 bin 163'e çıktı!
Fotoğraf: AA (Arşiv)

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 102 artarak 43 bin 163'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 390 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "5 katliamda" 102 kişinin hayatını kaybettiği, 287 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 163'e, yaralı sayısının da 101 bin 510'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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