İsrail: "Son 24 saatte İran’a ait 15’ten fazla İHA’yı etkisiz hale getirdik"

İran-İsrail arasındaki gerilim devam ederken İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) çatışmalara ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

IDF tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetlerine ait uçaklar ve helikopterlerin yanı sıra hava savunma ve kontrol sistemleri, son 24 saat içerisinde İran’dan İsrail’e topraklarına gönderilen 15’ten fazla insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirmiştir" ifadeleri kullanıldı.