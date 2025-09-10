İsrail, son günlerde Gazze'de 360 noktaya saldırı düzenlediğini açıkladı

İsrail ordusu, işgal planını devreye soktuğu Gazze'de Filistinlilerin yaşadığı çok katlı binalar dahil olmak üzere son günlerde 360 noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Gazze'de işgal için yürütülen saldırıların daha da hızlandırılacağı belirtildi.

İsrail ordusunun 3 dalga halinde gerçekleştirdiği saldırılarda ilk aşamada Filistinli sivillerin yaşadığı çok katlı binaların hedef alındığı, ikinci aşamada Daraj ve Tuffah mahallelerinde Hamas'a ait olduğu ileri sürülen hedeflere saldırılar düzenlediği belirtildi.

Son aşamada ise Daraj, Tuffah ve Şeyh Rıdvan mahallelerine saldırılar düzenlendiği bildirildi.

İSRAİL GENELKURMAY BAŞKANINDAN ORTADOĞU'DA SALDIRILARI SÜRDÜRME TEHDİDİ

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, son 48 saat içinde Suriye, Katar ve Yemen’e düzenledikleri saldırıların ardından Ortadoğu’da saldırılarını sürdürecekleri tehdidinde bulundu.

İsrail deniz kuvvetleri subaylarının mezuniyet töreninde konuşan Genelkurmay Başkanı Zamir, son günlerde birçok bölgede eşzamanlı saldırılar düzenlediklerini belirterek, “İsrail ordusunun uzun kolu her alana ulaşacak ve Ortadoğu’daki tüm düşmanlarımızın ellerini kesecek” ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, geçen hafta Gazze kentinde "cehennemin kapıları açıldı" ifadeleriyle kenti işgal için yürüttükleri saldırıları şiddetlendirecekleri tehdidinde bulunmuştu.

İsrail ordusu ise işgal saldırıları kapsamında kent içindeki çok katlı binaları hedef alacaklarını duyurmuştu.

İSRAİL, GAZZE KENTİNİ İŞGAL KARARI ALMIŞTI

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin kent merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze, 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.​​​​​​​