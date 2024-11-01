İsrail son hastaneyi vurdu

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İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 204’e, yaralı sayısının da 101 bin 641’e yükseldiği kaydedildi. İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyinde hizmet veren tek hastane olan Kemal Advan Hastanesi’nde, bölgede eksikliği yaşanan ilaç ve tıbbi malzemelerin bulunduğu katı vurduğu bildirildi.

İsrail ordusu yerel halk için tahliye uyarısı yapmasının ardından Lübnan’ın doğusundaki UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan 3 bin yıllık Baalbek’i vurdu. Halk şehri terk ederken saldırılarda en az 60 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail, Suriye’nin batısındaki Humus ilene bağlı Lübnan sınırına yakın El-Kuseyr kasabasını vurdu. Suriye resmi haber ajansı SANA, saldırı nedeniyle yaralılar olduğunu bildirdi.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Hizbullah ile yaşanan çatışmaların sonlandırılarak bir anlaşmaya varılması konusunu görüşmek için ABD Başkanı Joe Biden’ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein ile görüştü. Lübnan Başbakanı Necib Mikati ise Hochstein ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası “önümüzdeki günlerde ateşkes olabileceğinden umutlu olduğunu” kaydetti.

CIA Direktörü Williams Burns ise, Gazze’de ve Lübnan’da ateşkes görüşmeleri için gittiği Mısır’ın başkenti Kahire’de Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi ile bir araya geldi.