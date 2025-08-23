İsrail soykırıma devam ediyor: Gazze'de can kaybı 62 bin 622’ye çıktı

İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi’nde İsrail’in saldırıları sonucu son 24 saatte 61 kişi hayatını kaybetti, 308 kişi ise yaralandı.

İsrail’in ateşkes anlaşmasını tek taraflı feshettiği 18 Mart’tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 778’e, yaralananların sayısı ise 45 bin 632’ye yükseldi. Ayrıca kayıp-ihbar dosyasındaki incelemelerin ardından 298 kişinin daha saldırılarda yaşamını yitirdiği belirlendi. Son verilerle birlikte İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana toplam can kaybı 62 bin 622’ye, yaralı sayısı 157 bin 673’e ulaştı.

'YARDIM DAĞITIM FAALİYETLERİNDE' CAN KAYBI 2 BİN 76’YA ÇIKTI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ayrıca son 24 saat içinde sözde yardım dağıtım faaliyetleri sırasında düzenlenen saldırılar sonucu 16 kişi yaşamını yitirdi, 111 kişi de yaralandı. Böylece sözde yardım faaliyetlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 76’ya, yaralananların sayısı 15 bin 308’e yükseldi.

AÇLIKTAN 8 CAN KAYBI DAHA

İsrail’in yardım girişini büyük ölçüde kısıtladığı Gazze Şeridi’nde son 24 saatte açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 2’si çocuk olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetti. Açlık ve yetersiz beslenmeden kaynaklanan toplam can kaybı sayısı 114’ü çocuk olmak üzere 281’e yükseldi.

BM RESMEN "KITLIK" İLAN ETMİŞTİ

Birleşmiş Milletler Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), dün Gazze şehri ve çevresinde resmen "kıtlık" ilan edildiğini duyurmuştu. Gazze şehri ve çevresini kapsayan Gazze Valiliği’ndeki gıda krizi, en kötü seviye olan ve "kıtlık/felaket" anlamına gelen 5. aşamaya yükseltilmişti.