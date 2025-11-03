İsrail suikastı: İran, Haniye’nin yerinin nasıl tespit edildiğini açıkladı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naini, Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen saldırı sonucu öldürülen 61 yaşındaki Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin yerinin nasıl tespit edildiğini açıkladı.

İsmail Haniye'nin öldürülmesiyle ilgili ayrıntıları Tahran'da İran medyasına paylaşan Devrim Muhafızları Sözcüsü Naini, "İsmail Haniye kendisini askeriden çok siyasi bir figür olarak görüyordu. Bir cep telefonu ve tableti vardı ve sinyalleri kullanılarak konumu tespit edilebilirdi" dedi.

Sözcü, Devrim Muhafızları'nın Haniye'yi suikasta uğradığı gece cep telefonu kullanmaması konusunda uyardığını belirtti. Rudaw'ın aktardığına göre, Naini, saldırının nasıl gerçekleştiğine ilişkin, "Uzaktan fırlatılan füze, cep telefonunun sinyali aracılığıyla binanın penceresinden içeri girdi ve tam olarak telefonu elinde tuttuğu noktayı vurdu" ifadelerini kullandı.

'İÇERDEN SABOTAJ BAĞLANTISI' İDDİALARINI YANITLADI

Naini, Haniye'nin Tahran'daki konaklama yerinin Saadabad Sarayı kompleksi içindeki Kudüs Gücü'ne ait bir misafirhane olduğunu da sözlerine ekledi. Suikastın Devrim Muhafızları ile bağlantısı olduğu iddiasını reddeden sözcü, "Olayda içeriden birilerinin parmağı olduğu yönündeki suçlamalar doğru değildir. Uzman bir ekip tarafından yürütülen 48 saatlik bir soruşturma, füzenin belirli bir mesafeden binanın içine fırlatıldığını ve hedefini vurduğunu ortaya koydu" şeklinde konuştu.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin ve göreve başlama törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da 31 Temmuz 2024'te düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

HANİYE SUİKASTI

İsrail Savunma Bakanı Katz, 23 Aralık'ta yaptığı açıklamada, İran'ın başkenti Tahran'da Hamas lideri Haniye'ye düzenlenen suikastı Tel Aviv'in yaptığını ilk kez doğrulamıştı.

Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'ın yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.