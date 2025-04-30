İsrail, Suriye'de 5 savaş uçağıyla hava saldırıları düzenledi

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre İsrail, Şam'ın Sahnaya semtine hava saldırıları düzenledi.

Suriye Uçak Gözlemevi'nden alınan bilgiye göre de İsrail'e ait 5 savaş uçağı, Sahnaya semtine en az 9 hava saldırısı geçekleştirdi.

Saldırılara ilişkin henüz ölü ve yaralı bilgisi bulunmuyor.

İsrail, sabah saatlerinde de Şam yakınlarında Dürzilere saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen silahlı bir grubu bombaladığını duyurmuştu.

Suriye İçişleri Bakanlığı da "Kısa bir süre önce İsrail'e ait bir insansız hava aracı Sahnaya civarındaki güvenlik güçlerinin toplandığı bir alanı bombaladı. Bu, İsrail'in bu sabah saatlerinden bu yana Sahnaya yakınlarındaki güvenlik merkezlerine düzenlediği ikinci bombalama saldırısı" bilgisini vermişti.