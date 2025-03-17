İsrail, Suriye'de askeri hedefleri vurdu
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Güney Suriye'de askeri hedeflere yönelik bir saldırı düzenlediğini duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Avichay Adraee, saldırının Beşar Esad döneminden kalan ve yeniden faaliyete geçirilmek istenen askeri noktaları ve komuta merkezlerini hedef aldığını belirtti.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Suriye'nin güneyinde yer alan askeri hedeflere yönelik saldırı yapıldığını açıkladı.
İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'deki askeri noktaları ve komuta merkezlerini hedef aldıklarını belirtti.
Adraee şunları kaydetti:
"İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) şu anda Güney Suriye bölgesinde askeri hedeflere yönelik bir saldırı düzenliyor. Hedefler arasında eski Suriye rejimine ait olan ve son günlerde yeniden faaliyete geçirilmek istenen komuta merkezleri ve askeri noktalar yer alıyor. Bu askeri araçların ve teçhizatın Güney Suriye'de bulunması, İsrail devleti için bir tehdit oluşturuyor. İsrail Savunma Kuvvetleri, Güney Suriye'de herhangi bir askeri tehdidin varlığına izin vermeyecek ve buna karşı harekete geçecektir."
SİVİLLERİN HAYATINI KAYBETTİĞİ DUYURULDU
Öte yandan İsrail'e ait savaş uçaklarının, Suriye'nin güneyinde yer alan Dera iline düzenlediği saldırılarda 2 sivilin öldüğü, 19 sivilin yaralandığı bildirildi.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail uçakları, Dera çevresindeki 12. ve 132. Tugayı hedef aldı.
Suriye Haber Ajansının (SANA) haberine göre, saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti, 19 sivil yaralandı.
İsrail'in Suriye'deki işgali
8 Aralık'ta Beşar Esad'ın düşmesinin ardından İsrail ordusu, Suriye'de işgalini genişletti.
Esad döneminden kalan askeri altyapıyı imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.
Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.
İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.
İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.