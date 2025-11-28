İsrail, Suriye'de bir beldeye baskın düzenledi: 13 kişi öldürüldü!

İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Kuneytra bölgesine bağlı bir beldeye düzenlediği baskında ikisi çocuk ikisi kadın olmak üzere 13 kişiyi öldürdüğü, çıkan çatışmada 3'ü ağır olmak üzere 6 İsrail askerinin yaralandığı bildirildi.

Suriye basınında yer alan haberde, İsrail askerlerinin Kuneytra bölgesine bağlı Beyt Cin beldesine baskın düzenlediği belirtildi.

Beldedeki bazı kişileri zorla alıkoymaya çalışan İsrail askerlerinin baskını sırasında çatışma çıktığı ifade edildi.

HELİKOPTERLE DESTEK

İsrail ordusunun baskın sırasında helikopterlerle saldırıyı düzenleyen askerlere destek verdiği aktarıldı.

Ayrıca İsrail ordusunun Beyt Cin'deki bazı bölgeleri topçu atışıyla da hedef aldığı belirtildi.

Yerel kaynaklarıdan aktarılan bilgiye göre, çıkan çatışmada 2'si çocuk, 2'si kadın olmak üzere en az 13 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

SURİYE AÇIKLAMA YAPMADI

Saldırıya ilişkin Suriye resmi makamlarından henüz açıklama yapılmadı. İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamayla saldırıyı doğruladı.

Açıklamada, "Cemati İslami üyesi olduğu iddia edilen 2 kişinin alıkonması için Beyt Cin'e baskın düzenlendiği" belirtildi. Baskında çatışma çıktığı ve 3'ü ağır olmak üzere 6 İsrail askerinin yaralandığı ifade edildi.

Saldırıda silahlı oldukları öne sürülen çok sayıda kişinin öldürüldüğü ve bazı kişilerin de alıkonduğu iddia edildi.