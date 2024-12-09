İsrail, Suriye'de çok sayıda silah deposu ve askeri tesise saldırı düzenledi

İsrail, 61 yıllık Baas Partisi'ni deviren cihatçıların kontrolündeki Suriye'de, gün içinde 10 silah deposu ve askeri tesise saldırı düzenledi.

İsrail savaş uçakları, Şam Mezze Askeri Havalimanı, Kuneytra Gara, Menket Elhadap, Şam Güvenli Emniyet Bölgesi, Kuneytra Tel Sham, Şam Askeri Bilim Merkezi, Dera ili kırsalındaki Tel Akrabe, Kalkale Askeri Üssü, Dera'daki Tel Tealep ve Gıyta beldesinde bazı noktaları vurdu.

Hedef alınan yerler stratejik askeri tesisler ve silah depolarının bulunduğu noktalar olarak biliniyor.

İSRAİL BASINI: "MÜHİMMATLARIN İSYANCILARIN ELİNE GEÇMESİ ENGELLENİYOR"

Haaretz'e konuşan İsrail ordusu kaynakları, "İsrail güçlerinin son günlerde, İsrail'e tehdit oluşturan mühimmatları ve isyancılar tarafından ele geçirilme riski altında olan Suriye hava savunma sistemlerini hedef aldığını" duyurmuştu.

Suriye ordusunun çöküşünün aşırılıkçıların İsrail ile tampon bölgeye girmesine yol açabileceğinden endişe duyulduğunu ve bu nedenle İsrail güçlerinin bölgeye konuşlandırıldığını öne süren kaynaklara göre, ordu, yedek güçlerin gerekebileceği senaryoya da hazırlanıyor.

İsrail basınında son günlerde, Tel Aviv yönetiminin Suriye'de Esad yönetiminin devrilmesinin ardından başta kimyasal silahlar olmak üzere kilit öneme sahip silahların kontrolünün cihatçıların eline geçmesinden endişe ettiğine yönelik haberlere yer veriliyor.

İSRAİL ORDUSU, SURİYE'DEKİ GRUPLARDAN "TEHDİT ALGILIYOR"

İsrail Devlet Televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepeleri'nin Suriye tarafındaki Hermon (Şeyh) Dağı'nı işgal ettiğini doğrulamıştı.

Haberde, İsrail ordusu hava kuvvetlerine bağlı birliklerin cihatçılardan gelecek "olası tehditlere" karşı savunma pozisyonlarını tahkim etmek amacıyla Şeyh Dağı'nın Suriye tarafını ele geçirdiği kaydedilmişti.

İsrail ordusunun işgal için başlattığı operasyonun, cihatçıların İsrail sınırındaki Suriye ordusu pozisyonlarını ele geçirmeye başlamasından sonra gerçekleştiği belirtilmişti.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da cihatçılar ile Beşar Esad güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Cihatçılar 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Suriye yönetimi Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken Suriye Devlet Başkanı Esad, başkentten Rusya'ya gitti.