İsrail, Suriye'de cumhurbaşkanlığı yakınlarını vurdu

İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında belirlenen bir hedefe hava saldırısı düzenledi.

Saldırı, İsrail Devlet Televizyonu KAN’ın haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın ortak açıklamasıyla duyuruldu.

Rudaw'ın aktardığına göre yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Suriye'deki Dürzi toplumu ile hükümete bağlı güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalara dikkat çekilerek, “Dürzilere yönelik hiçbir tehdide göz yummayacağız” mesajı verildi. Söz konusu operasyonun, yeni Şam yönetimine açık bir uyarı olduğu vurgulandı.

Suriye'de geçtiğimiz yılın sonunda Beşar Esad'ın devrilip HTŞ öncülüğünde yeni hükümet kurulmasının ardından ülkeyiy güneyini işgale başlayan İsrail güçler, Şam'a 25 km yakına kadar konuşlanmış duumda.

İsrail, 30 Nisan’da da Dürzileri koruma gerekçesiyle Suriye topraklarında operasyonlar gerçekleştirmişti. Şam’ın güneyinde çıkan çatışmalarda yaralanan beş Dürzi'nin tedavi amacıyla İsrail’e getirildiği bildirildi.

Suriye hükümeti ise, Şam’a bağlı Ceramane Mahallesi ve Sahnaya bölgesindeki çatışmaların ardından kontrolü yeniden sağladığını açıkladı.