İsrail, Suriye'de saldırı dalgası başlattı: 100 hedef vuruldu

İsrail ordusu, Beşar Esad döneminin sona ermesinin ardından Suriye genelinde hava saldırıları düzenledi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 13'ün haberine göre, İsrail ordusu, gece saatlerinden itibaren Suriye geneline düzenlediği hava saldırılarında 100 hedefi vurdu.

Habere göre, İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Hermon (Şeyh) Dağı'nın Suriye tarafına girmesinin ardından Suriye genelinde onlarca stratejik noktaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail Kanal 12 televizyonunun haberinde ise İsrail'in, Suriye ordusunun Esad döneminden kalan askeri kapasitesini azaltmak için "elinden gelen azami çabayı sarf ettiği, ordunun, Suriye geneline yayılan çok kapsamlı bir saldırı dalgası başlattığı" ifade edildi.

SİLAH STOKLARINI HEDEF ALDI

Habere göre, İsrail savaş uçakları, askeri üsler, hava savunma üsleri, istihbarat karargahlarının yanı sıra uzun ile kısa menzilli füze depoları, hava savunma sistemleri, silah üretim merkezleri, konvansiyonel olmayan silah stoklarını hedef aldı.

Şeyh Dağı'nın Suriye tarafının işgali ve Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye asker konuşlandırmak gibi kara saldırılarına ek olarak İsrail ordusu, son birkaç gün içinde Suriye'nin güneyindeki Dera'dan başkent Şam'a ve kuzeydeki Maysaf'a kadar olan bölgelerdeki hedefleri vurdu.

Suriye'ye ait hava savunma sistemlerinin imha edilmesinin İsrail’in ülkeye düzenlediği hava saldırılarının "rahatça icra edebileceği" anlamına geldiği de belirtildi.

İSRAİL SURİYE'DE TOPRAKLARINI GENİŞLETİYOR

Öte yandan İsrail ordusu, Suriye'de Golan Tepeleri ve Suriye'yle arasındaki tampon bölgeye kuvvet gönderdiğini açıklamıştı.

İsrail ordusu, 6 Aralık Cuma günü Suriye'deki gelişmeler nedeniyle işgal altında tuttuğu Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki birliklerine takviye yaptığını duyurmuştu.

Suriye'de Esad döneminin sona ermesinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu,Golan Tepeleri'nde tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırlarının belirlendiği 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması'nın çöktüğünü duyurmuştu.

Suriye ordusunun çekilmesinin ardından, İsrail ile Suriye arasındaki tampon bölgede bulunan Hermon Dağı'nın Suriye tarafının İsrail ordusu tarafından ele geçirildiği bildirilmişti.