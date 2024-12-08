İsrail, Suriye'deki gelişmeler nedeniyle "olası tehdide karşı saldırı ve savunma planları"nı onayladı

İsrail, Suriye'deki gelişmeler nedeniyle "olası tehdide karşı saldırı ve savunma planları"nı onayladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Halevi, askeri liderlerle Suriye'deki duruma ilişkin bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi ve söz konusu ülkeden gelebilecek olası bir tehdide karşı koymak için saldırı ve savunma planlarını onayladı.

Halevi, toplantıda, saldırı ve savunma açısından hazırlığın ve Suriye sınırındaki güçlerin güçlendirilmesinin önemini ve gelişmeleri takip etmeyi sürdürmenin gerekliliğini vurguladı.

İsrail güçlerinin Suriye sınırında istihbarat ve bilgi toplama sistemlerini güçlendirdiği kaydedildi. Cephedeki alarm seviyesinin yükseltilmesinin yanı sıra sınırdaki kara ve hava kuvvetlerinin de güçlendirildiği aktarıldı.

İsrail, Suriye'deki son gelişmeler nedeniyle "ateşin kendi topraklarına sıçraması, sığınmacıların sınırı geçmesi, kara ve hava saldırılarına yol açması ve füze fırlatılması" da dahil olmak üzere bir dizi senaryodan endişe ediyor.