İsrail, Suriye'deki işgali genişletiyor: Kuneytra'da yeni adım!
İsrail, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ne bitişik tampon bölgenin işgalinin ardından bölgede yeni bir adım attı. İsrail askerleri, Suriye'nin Kuneytra kırsalında askeri kontrol noktası kurdu.
İsrail askerleri, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra kırsalında 3 araçtan oluşan bir askeri kontrol noktası kurdu.
Suriye devlet televizyonu "El-İhbariye"nin haberinde, İsrail askerlerinin Kuneytra kırsalındaki Sımdaniyye el-Garbiyye köyünde kontrol noktası kurduğu belirtildi.
İsrail askerlerince kurulan kontrol noktasında 3 askeri aracın bulunduğu ve yoldan geçenlerin arandığı kaydedildi.
İsrail ordusu, dün de Suriye'nin güneyindeki Dera kenti kırsalında bazı beldelere topçu atışıyla saldırı düzenlemişti.
İSRAİL'İN SURİYE TOPRAKLARINDAKİ İŞGALİ
İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ne bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti.
İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.
Beşar Esad yönetiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesinin ardından onlarca noktayı vuran İsrail, Suriye'de birçok bölgeyi saldırılarla hedef almıştı.
İsrail ordusunun, Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) lideri Colanı'nin (Ahmed Şara) Suriye'deki geçici yönetimin Cumhurbaşkanı olmasının ardından (18 Eylül 2025'e kadar) Suriye'ye 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'den fazla kara saldırısı düzenlediği açıklanmıştı.