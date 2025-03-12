İsrail, Suriye'deki işgalin 'süresiz' olduğunu açıkladı: 'Kalıcı tampon bölge' hedefi

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, 11 Mart 2025 tarihinde Suriye'nin güneyindeki stratejik Hermon Dağı'na yaptığı ziyarette, İsrail ordusunun bölgedeki varlığını süresiz olarak sürdüreceğini ve Golan Tepeleri yakınlarında 'silahlanmayı önlemek amacıyla' Suriye'de kalıcı bir 'tampon bölge' oluşturmayı planladıklarını belirtti.

Haaretz gazetesinin bildirdiğine göre İsrail ordusu, sınır çitinden Suriye'nin 5 kilometre içine kadar tüm tampon bölgeyi kontrol ediyor.

Hükümetin direktifleri doğrultusunda İsrail Savunma Güçleri (IDF), Suriye güçlerinin İsrail sınırına 65 kilometre mesafede toplanmasını engellemekle görevlendirildi. Buna ek olarak ordu, İsrail ile Suriye arasındaki tampon bölge boyunca ilave karakollar inşa etmeye hazırlanıyor.

Üç IDF tugayı burada açıkça konuşlanmış durumda ve diğer görevlerinin yanı sıra İsrail'e sızmaları önlemekle de yükümlüler. Ordu aynı zamanda Suriyelilerin de bu bölgeye girmesini engelliyor, ancak 8 kilometrelik bölge içinde ikamet edenler istisna tutuluyor.

15 KİLOMETRELİK "GÜVENLİK BÖLGESİ"

Buna ek olarak, İsrail ordusu sınırdan 15 kilometreden daha az olan bölgeyi, IDF'nin Suriye ordusu mensuplarının girmesine izin vermediği bir güvenlik bölgesi olarak tanımladı.

IDF ayrıca Suriye birliklerinin sınırdan 65 kilometre uzaklığa, Şam-Süveyda yoluna kadar rampalar ve füzeler gibi uzun menzilli silahlar yerleştirmesini de engelliyor. Ancak İsrail ordusu şu andan itibaren polis güçlerinin sınırdan 15-65 kilometre uzaklıktaki bölgeye girmesine izin vermeyi planlıyor.

İSRAİL, ESAD DEVRİLDİĞİ ANDA İŞGALE BAŞLAMIŞTI

İsrail, 8 Aralık’ta Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Şam’ın güneyine 25 km kadar yaklaşarak buraya askeri birlikler konuşlandırmıştı.

Ülkedeki otorite boşluğu ve kaostan da faydalanan İsrail, aynı anda özellikle Tartus ve Lazkiye bölgesinde Suriye ordusuna ait silahlı güçleri de vurmuş ve Suriye’nin askeri altyapısını yok etmişti.

'DÜRZİ' BAHANESİ

The Guardian’ın aktardığına göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Kuneytra, Dera ve Süveyda illerinin tamamen askerden arındırılmasını talep ettiğini ve bu bölgedeki Dürzi topluluğunu koruma sözü verdiğini ifade etti. ​

Reuters, İsrail Savunma Bakanlığı’nın Suriye'deki Dürzi işçilere Golan Tepeleri'ne geçiş izni verileceğini duyurdu ancak izinlerin ne zaman verileceği konusunda net bir tarih belirtilmedi. ​