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İsrail, Suriye'den topraklarına roketler atıldığını ve buna karşılık verdiğini duyurdu

İsrail ordusu, Suriye topraklarından roketler atıldığını ve buna karşılık verildiğini duyurdu.

Dünya
  • 30.10.2023 01:07
  • Giriş: 30.10.2023 01:07
  • Güncelleme: 30.10.2023 01:09
Kaynak: AA
İsrail, Suriye'den topraklarına roketler atıldığını ve buna karşılık verdiğini duyurdu
FOTOĞRAF: AA

İsrail ordusu, Suriye topraklarından roketler atıldığını ve buna karşılık verildiğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Suriye’den İsrail topraklarına roketler atıldığını ve boş araziye düştüğü belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun roketlerin atıldığı bölgeyi topçu saldırısıyla vurduğu kaydedildi.

Öte yandan, Suriye’nin güneyinde Dera ilindeki yerel kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentin batısındaki Suriye ordusu ile destekçileri tarafından Tel Cumu askeri karargahından İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne iki roket atıldı.

İsrail güçleri, bu saldırıya karşılık olarak Dera’nın batısında Neva ile Tsil arasındaki bölgeye topçu atışları gerçekleştirdi.

İsrail’in saldırıları nedeniyle bölgede can kaybı yaşanıp yaşanmadığı henüz bilinmiyor.

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