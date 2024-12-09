İsrail, Suriye genelinde 100 hedefe hava saldırısı düzenledi

İsrail, Beşar Esad'ın El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şan (HTŞ) öncülüğündeki gruplar tarafından düşürülmesinin ardından Suriye genelinde bu akşam düzenlediği hava saldırılarında 100 ayrı hedefi vurdu.

İsrail'de yayın yapan Kanal 13'ün haberine göre, İsrail ordusu, bu akşam itibarıyla Suriye geneline düzenlediği hava saldırılarında 100 hedefi vurdu.

Habere göre, İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Hermon (Şeyh) Dağı'nın Suriye tarafını işgal etmesinin ardından Suriye genelinde onlarca stratejik noktaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusundan saldırılar öncesi yapılan açıklamada, İsrail sınırına yakın olan Kuneytra ili, Avfaniyye, Hamidiye, Batı Samdaniyye ve Kahtaniyye belde ve köyleri sakinlerine evlerinde kalma çağrısı yapılmıştı.

İsrail ordusu, 6 Aralık Cuma günü Suriye'deki gelişmeler nedeniyle işgal altında tuttuğu Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki birliklerine takviye yaptığını duyurmuştu.