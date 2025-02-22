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İsrail, Suriye-Lübnan sınırına hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, akşam saatlerinde Suriye-Lübnan sınırına hava saldırısı düzenledi.

Güncel
  • 22.02.2025 23:58
  • Giriş: 22.02.2025 23:58
  • Güncelleme: 23.02.2025 00:01
Kaynak: AA
İsrail, Suriye-Lübnan sınırına hava saldırısı düzenledi
AA

İsrail ordusu, Suriye-Lübnan sınırına hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırının İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesi ihlal eden Hizbullah'a yönelik olduğu iddia edildi.

Açıklamada, Hizbullah'ın Suriye'den Lübnan'a silah kaçırmaya çalıştığı ileri sürüldü.

Lübnan basını ise saldırının Suriye sınırı yakınlarında, Bekaa ilinin Kusaya beldesi kırsalında bir bölgeye düzenlendiğini aktardı.

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