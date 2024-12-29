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İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu: 11 ölü

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'ın kuzeydoğusuna düzenlediği hava saldırısında 11 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Dünya
  • 29.12.2024 22:35
  • Giriş: 29.12.2024 22:35
  • Güncelleme: 29.12.2024 22:38
Kaynak: iHA
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu: 11 ölü
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

İsrail, Beşar Esad yönetiminin El Kaide kökenli Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) öncülüğündeki gruplar tarafından devrilmesinden bu yana Suriye topraklarına yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'ın kuzeydoğusundaki Adra yakınlarına hava saldırısı düzenlediğini belirterek, saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Gözlemevi, saldırıda Esad rejimine ait bir silah deposunun hedef alındığını aktardı.

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