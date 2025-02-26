İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde birkaç askeri hedefi vurdu

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde birkaç askeri hedefi vurdu.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz saldırıların amacının Suriye rejim güçlerinin ya da diğer terörist grupların Suriye'nin güneyindeki IDF tampon bölgesini ihlal etmemesini sağlamak olduğunu söyledi.

Lübnan medyasının Suriye Gözlemevi'ne dayandırdığı haberine göre ise IDF, Şam'ın güneyinde birkaç askeri hedefe saldırı düzenledi.